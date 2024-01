LIVESTREAM: Van der Poel wacht af, tactisch steekspel wenkt in Hoogerheide

Eli Iserbyt verdedigt vandaag zijn leidersplaats in de Wereldbeker. Nu ja, in principe kan er niets meer fout lopen voor onze landgenoot, al denkt hij er zelf zo niet over.



"Ik sta hier niet met het idee dat er niets meer kan misgaan. Ik moet heel alert blijven. Maar als Mathieu van der Poel vandaag wint, ben ik zeker van de eindzege, dan maakt mijn eigen uitslag niet meer uit. Dat speelt natuurlijk wel in het voordeel. Maar een slechte dag is snel gebeurd. Ik reken mezelf nog niet rijk."