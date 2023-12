Kijk straks naar WB Gavere met Grote Drie! Van der Poel: "Ik ga er niet van uit dat ik weer ga winnen"

De veldrit in Gavere weerhield Mathieu van der Poel er niet van om van zijn kerstmaaltijd te genieten. "Ik heb geen wijn gedronken, maar ik heb wel een kroketje gegeten", vertelt de wereldkampioen. "Dat heb ik de voorgaande jaren ook gedaan, dus dat is niets nieuws."



Wat verwacht hij van de cross? "Gavere is altijd heel lastig. De modder is plakkerig, dus het is zaak om elke halve ronde van fiets te wisselen om het materiaal te sparen."



Krijgen we net als vorig jaar een episch duel tussen de Grote Drie? "De voorbije crossen waren snel, vandaag wordt het iets helemaal anders. Ik ben op mijn hoede en ga er zeker niet van uit dat ik vandaag weer ga winnen."