Erop en erover: Eli Iserbyt houdt Nederlanders af na inhaalrace in Flamanville

Eli Iserbyt tegen Nederlanders Van der Haar en Ronhaar?

Eli Iserbyt verdedigt in Flamanville zijn leiderstrui in de wereldbeker én zijn zege van vorig jaar, toen in januari 2022 het Franse dorpje voor het eerst deel uitmaakte van het WB-circuit.



Iserbyt dubbelt dit weekend, hij moest gisteren in Boom Joris Nieuwenhuis en Cameron Mason laten voorgaan, maar was wel de beste van het Belgische pak.



Iserbyt won de 4e WB-manche in Troyes, net als Flamanville in Frankrijk. Het parcours is iet of wat te vergelijken.



Thibau Nys is na zijn kanonstart van het seizoen wat weggedeemsterd. Hij won de openingsmanche in Waterloo. Ploegmaat Lars van der Haar nam Maasmechelen voor zijn rekening, ploegmaat Pim Ronhaar Dendermonde en Dublin vorige week, waarin hij Laurens Sweeck ringeloorde in de spurt.



De twee Nederlanders reden gisteren niet in Boom en komen dus met frisse benen aan de start. De snelle omloop zou Van der Haar als gegoten moeten zitten, Ronhaar boekte zijn successen in de modder.