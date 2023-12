LIVESTREAM: Van der Poel schiet uit klikpedaal en begint aan inhaaljacht, Pidcock komt meteen ten val

Drie weken na zijn harde confrontatie met de werkelijkheid en de boodschap dat hij op was in Flamanville staat Nys junior weer aan de start. Hij heeft gerust en getraind in Spanje en zal 6 van de 11 kerstcrossen voor zijn rekening nemen.



Antwerpen is het aperitiefhapje, gevolgd door Gavere, Diegem, Baal, Koksijde en Gullegem.