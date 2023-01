Van der Poel start zondag in Zonhoven, Iserbyt past voor de Kuil

Mathieu van der Poel kampte donderdag met rugproblemen in het zand van Koksijde en maakte zich ietwat zorgen voor de komende dagen. Intussen lijken Van der Poels zorgen van de baan. Zijn pijn wordt toegeschreven aan de snelle opeenvolging van wedstrijden en er is geen sprake van dezelfde blessure als vorig seizoen. Een bezoekje aan de kinesist bracht ook soelaas. De wedstrijd in Zonhoven wordt zo het laatste duel tussen Van der Poel en Wout van Aert voor ze elk op stage trekken naar Spanje om zich verder klaar te stomen voor het WK en de voorjaarsklassiekers.

15 uur 17. Van der Poel start wel na rugproblemen. Mathieu van der Poel kampte donderdag met rugproblemen in het zand van Koksijde en maakte zich ietwat zorgen voor de komende dagen. Intussen lijken Van der Poels zorgen van de baan. Zijn pijn wordt toegeschreven aan de snelle opeenvolging van wedstrijden en er is geen sprake van dezelfde blessure als vorig seizoen. Een bezoekje aan de kinesist bracht ook soelaas. De wedstrijd in Zonhoven wordt zo het laatste duel tussen Van der Poel en Wout van Aert voor ze elk op stage trekken naar Spanje om zich verder klaar te stomen voor het WK en de voorjaarsklassiekers. .

clock 15:15

15 uur 15. Geen Iserbyt in Zonhoven. Iserbyt sukkelde dit seizoen lang met zenuwpijn vanuit de rug, maar bleef verder fietsen. Na z'n valpartij in Val di Sole moest hij wel een tijdlang van de fiets en hervatte hij pas in de Superprestige in Heusden-Zolder. Sindsdien kiest Iserbyt z'n wedstrijden iets zorgvuldiger uit. "Sinds de wedstrijd in Heusden-Zolder rijd ik pijnvrij rond", stelt hij. "En dat doet heel veel deugd." Iserbyt wil dat pijnloze gevoel behouden. Zeker met het BK in het vooruitzicht. .