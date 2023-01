Van Aert en Van der Poel mogen straks het duel aangaan in de Kuil van Zonhoven

clock 11:01 11 uur 01. Het parcours van deze zandcross is hertekend. Er is nu een derde passage in de Kuil toegevoegd. Er is gesnoeid in de loopstroken, waardoor de slotsom iets technischer is. . Het parcours van deze zandcross is hertekend. Er is nu een derde passage in de Kuil toegevoegd. Er is gesnoeid in de loopstroken, waardoor de slotsom iets technischer is.

De laatste winnaar in Zonhoven? Toon Aerts

clock 10:37 10 uur 37. Voorlopig laatste duel. De drukke eindejaarsperiode wordt straks neergelegd in Zonhoven, daarna gaat de focus op de kampioenschappen. Volgende zondag is er het BK, zonder Wout van Aert. Na deze WB-opdracht vergezelt hij zijn ploegmaats op stage in Spanje. Dat doet ook Mathieu van der Poel. Beide tenoren sluiten op 22 januari weer aan in Benidorm, wat ze in het laatste weekend voor het WK doen is nog niet helemaal duidelijk. Van Aert rijdt op 28 januari in Hamme, Van der Poel twijfelt nog tussen Hamme en Besançon dat weekend. . Voorlopig laatste duel De drukke eindejaarsperiode wordt straks neergelegd in Zonhoven, daarna gaat de focus op de kampioenschappen. Volgende zondag is er het BK, zonder Wout van Aert. Na deze WB-opdracht vergezelt hij zijn ploegmaats op stage in Spanje. Dat doet ook Mathieu van der Poel. Beide tenoren sluiten op 22 januari weer aan in Benidorm, wat ze in het laatste weekend voor het WK doen is nog niet helemaal duidelijk. Van Aert rijdt op 28 januari in Hamme, Van der Poel twijfelt nog tussen Hamme en Besançon dat weekend.

clock 15:17 15 uur 17. Van der Poel start wel na rugproblemen. Mathieu van der Poel kampte donderdag met rugproblemen in het zand van Koksijde en maakte zich ietwat zorgen voor de komende dagen. Intussen lijken Van der Poels zorgen van de baan. Zijn pijn wordt toegeschreven aan de snelle opeenvolging van wedstrijden en er is geen sprake van dezelfde blessure als vorig seizoen. Een bezoekje aan de kinesist bracht ook soelaas. De wedstrijd in Zonhoven wordt zo het laatste duel tussen Van der Poel en Wout van Aert voor ze elk op stage trekken naar Spanje om zich verder klaar te stomen voor het WK en de voorjaarsklassiekers. . Van der Poel start wel na rugproblemen Mathieu van der Poel kampte donderdag met rugproblemen in het zand van Koksijde en maakte zich ietwat zorgen voor de komende dagen.



