Oppermachtige Eli Iserbyt soleert naar overwinning in Waterloo en lacht: "De Wereldbeker is van mij"

21 uur 56. LAATSTE RONDE. Iserbyt is klaar voor zijn ereronde. Sweeck wordt tweede. Enkel voor plaats drie wordt het nog spannend in de slotronde. .

21 uur 41. Over en uit? Sweeck moet aan de finish 16 seconden toegeven op Iserbyt. Vindt hij nog een tweede adem, of mag Iserbyt al nadenken over een leuk zegegebaar? .

Sweeck met schuiver. Sweeck schuift even weg in een haarspeldbocht, maar blijft knap op de fiets. . 21 uur 36.

21 uur 32. In de achtergrond blijven Nys, Vanthourenthout en Van der Haar elkaar gezelschap houden. Zit er een podiumplek in voor Thibau? .

21 uur 20. Vanthourenhout zit in een luxepositie en jent zijn concurrenten door nog even af te stoppen. Van der Haar pakt snel over, maar de kloof met Iserbyt is een pak vergroot. .