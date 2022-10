Oppermachtige Eli Iserbyt soleert naar de overwinning in Waterloo

clock 22:02 22 uur 02. Lars van der Haar kaapt laatste podiumplek weg. Geen klassieke sprint in de laatste rechte lijn. Van der Haar schudt iets vroeger Vanthourenhout uit het wiel. Nys wordt 5e. . Lars van der Haar kaapt laatste podiumplek weg Geen klassieke sprint in de laatste rechte lijn. Van der Haar schudt iets vroeger Vanthourenhout uit het wiel. Nys wordt 5e.

clock 22:00 22 uur match afgelopen end time Iserbyt viert sterke solozege Op een parcours waar alleen rijden niet evident is, klaart Eli Iserbyt het met overmacht. Laurens Sweeck finisht op een halve minuut.

clock 21:56 21 uur 56. LAATSTE RONDE. Iserbyt is klaar voor zijn ereronde. Sweeck wordt tweede. Enkel voor plaats drie wordt het nog spannend in de slotronde. . LAATSTE RONDE Iserbyt is klaar voor zijn ereronde. Sweeck wordt tweede. Enkel voor plaats drie wordt het nog spannend in de slotronde.

clock 21:54 21 uur 54. Nys met poging. Thibau Nys probeert met een versnelling af te raken van zijn collega's. Dat lukt vooralsnog niet. . Nys met poging Thibau Nys probeert met een versnelling af te raken van zijn collega's. Dat lukt vooralsnog niet.

clock 21:54 21 uur 54. De mensen in de materiaalpost hebben er een werkloze dag opzitten. Geen enkele renner bij de mannen en de vrouwen wisselde van fiets. . De mensen in de materiaalpost hebben er een werkloze dag opzitten. Geen enkele renner bij de mannen en de vrouwen wisselde van fiets.

clock 21:53 Iserbyt heeft de zege zo goed als binnen. 21 uur 53. Iserbyt heeft de zege zo goed als binnen

clock 21:48 20 seconden. Met nog 2 ronden te gaan, loopt de voorsprong op tot 20 seconden. De spannendste strijd zal die om de derde plek worden. Van der Haar, Vanthourenhout en Nys laten elkaar niet los. . 21 uur 48. time difference 20 seconden Met nog 2 ronden te gaan, loopt de voorsprong op tot 20 seconden. De spannendste strijd zal die om de derde plek worden. Van der Haar, Vanthourenhout en Nys laten elkaar niet los.

clock 21:46 21 uur 46. Iserbyt heeft het geluk dat hier geen vette zandbak ligt. Dat zou voor Sweeck een kans zijn om erbij te raken. Paul Herygers. Iserbyt heeft het geluk dat hier geen vette zandbak ligt. Dat zou voor Sweeck een kans zijn om erbij te raken. Paul Herygers

clock 21:41 21 uur 41. Over en uit? Sweeck moet aan de finish 16 seconden toegeven op Iserbyt. Vindt hij nog een tweede adem, of mag Iserbyt al nadenken over een leuk zegegebaar? . Over en uit? Sweeck moet aan de finish 16 seconden toegeven op Iserbyt. Vindt hij nog een tweede adem, of mag Iserbyt al nadenken over een leuk zegegebaar?

clock 21:40 Sweeck gaat bijna onderuit in de bocht. 21 uur 40. Sweeck gaat bijna onderuit in de bocht

clock 21:36 Sweeck met schuiver. Sweeck schuift even weg in een haarspeldbocht, maar blijft knap op de fiets. . 21 uur 36. fall Sweeck met schuiver Sweeck schuift even weg in een haarspeldbocht, maar blijft knap op de fiets.

clock 21:35 21 uur 35. Het verschil tussen Iserbyt en Sweeck blijft rond de 10 seconden hangen. Sweeck houdt gelijke tred. Zonder zijn slechte start, zou hij strijden voor de overwinning. . Het verschil tussen Iserbyt en Sweeck blijft rond de 10 seconden hangen. Sweeck houdt gelijke tred. Zonder zijn slechte start, zou hij strijden voor de overwinning.

clock 21:32 21 uur 32. In de achtergrond blijven Nys, Vanthourenthout en Van der Haar elkaar gezelschap houden. Zit er een podiumplek in voor Thibau? . In de achtergrond blijven Nys, Vanthourenthout en Van der Haar elkaar gezelschap houden. Zit er een podiumplek in voor Thibau?

clock 21:28 Sweeck gaat in zijn eentje op zoek naar Iserbyt. 21 uur 28. Sweeck gaat in zijn eentje op zoek naar Iserbyt

clock 21:28 7 seconden. Sweeck heeft het tijdsverschil gehalveerd. Iserbyt heeft nog maar 7 seconden over. . 21 uur 28. time difference 7 seconden Sweeck heeft het tijdsverschil gehalveerd. Iserbyt heeft nog maar 7 seconden over.

clock 21:26 21 uur 26. Sweeck gooit ballast overboord. Laurens Sweeck zet nog een versnelling in en laat iedereen achter. Hij knabbelt aan de voorsprong van Iserbyt. . Sweeck gooit ballast overboord Laurens Sweeck zet nog een versnelling in en laat iedereen achter. Hij knabbelt aan de voorsprong van Iserbyt.

clock 21:22 21 uur 22. Laurens Sweeck gunt zijn voormalige ploeggenoot geen makkelijke overwinning en zet de achtervolging in. . Laurens Sweeck gunt zijn voormalige ploeggenoot geen makkelijke overwinning en zet de achtervolging in.

clock 21:20 Ronde 4 - 16 seconden verschil. Iserbyt heeft 7 seconden toegevoegd aan zijn voorsprong. Is de vogel gaan vliegen? . 21 uur 20. time difference Ronde 4 - 16 seconden verschil Iserbyt heeft 7 seconden toegevoegd aan zijn voorsprong. Is de vogel gaan vliegen?

clock 21:20 21 uur 20. Vanthourenhout zit in een luxepositie en jent zijn concurrenten door nog even af te stoppen. Van der Haar pakt snel over, maar de kloof met Iserbyt is een pak vergroot. . Vanthourenhout zit in een luxepositie en jent zijn concurrenten door nog even af te stoppen. Van der Haar pakt snel over, maar de kloof met Iserbyt is een pak vergroot.

clock 21:17 21 uur 17. Het gat is plotsklaps een pak groter. Zo'n kloof hebben we bij de vrouwen niet gezien. Ruben Van Gucht. Het gat is plotsklaps een pak groter. Zo'n kloof hebben we bij de vrouwen niet gezien. Ruben Van Gucht

clock 21:15 21 uur 15. Iserbyt gaat er langzaam maar zeker alleen vandoor. Iserbyt gaat er langzaam maar zeker alleen vandoor

clock 21:14 9 seconden voorsprong. Aan de finish heeft Iserbyt 9 seconden voorsprong. Ploeggenoten Van der Haar en Nys weten hoe laat het is en slaan de handen in elkaar. . 21 uur 14. time difference 9 seconden voorsprong Aan de finish heeft Iserbyt 9 seconden voorsprong. Ploeggenoten Van der Haar en Nys weten hoe laat het is en slaan de handen in elkaar.

clock 21:12 21 uur 12. Vanthourenhout heeft zich slim op een 2e positie bij de achtervolgers genesteld. Ruben Van Gucht. Vanthourenhout heeft zich slim op een 2e positie bij de achtervolgers genesteld. Ruben Van Gucht

clock 21:10 21 uur 10. Kloofje Iserbyt. Al in de tweede ronde heeft Eli Iserbyt een voorsprong op de rest. Gaan we naar een lange solo kijken? . Kloofje Iserbyt Al in de tweede ronde heeft Eli Iserbyt een voorsprong op de rest. Gaan we naar een lange solo kijken?

clock 21:08 21 uur 08. Knappe jump van Thibau Nys. Knappe jump van Thibau Nys

clock 21:07 21 uur 07. Thibau Nys verwent het publiek met een jump over de brug. De jonge Nys sluipt richting de kop van de koers. . Thibau Nys verwent het publiek met een jump over de brug. De jonge Nys sluipt richting de kop van de koers.

clock 21:06 Iedereen in het spoor van Iserbyt. 21 uur 06. Iedereen in het spoor van Iserbyt

clock 21:04 21 uur 04. Iserbyt als een bezetene. Eli Iserbyt wil er geen gras over laten groeien. Hij scheurt over de droge ondergrond in Waterloo. De rest van het pak ziet af. . Iserbyt als een bezetene Eli Iserbyt wil er geen gras over laten groeien. Hij scheurt over de droge ondergrond in Waterloo. De rest van het pak ziet af.

clock 21:01 21 uur 01. Iserbyt neemt de leiding na enkele bochten al over van zijn Nederlandse collega. Michael Vanthourenhout rijdt rondt op een 8e plek. . Iserbyt neemt de leiding na enkele bochten al over van zijn Nederlandse collega. Michael Vanthourenhout rijdt rondt op een 8e plek.

clock 21:00 21 uur match begonnen start time START! Lars van der Haar raast als eerste het veld in. De mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal rukken langzaam op in posities.

clock 20:58 20 uur 58. Het is een jubileumjaar voor de Wereldbeker. Het klassement viert zijn 30e verjaardag. De eerste editie werd gewonnen door... commentator van vandaag: Paul Herygers. . Het is een jubileumjaar voor de Wereldbeker. Het klassement viert zijn 30e verjaardag. De eerste editie werd gewonnen door... commentator van vandaag: Paul Herygers.

clock 20:53 20 uur 53. Even waren er twijfels over de deelname van Eli Iserbyt in Waterloo, maar de titelverdediger is van de partij. Uiteraard geen Toon Aerts aan de start. "Als je het volk laat stemmen over zijn terugkeer, zou die morgen al volgen", meent commentator Paul Herygers. "Het zou goed zijn voor alle partijen dat de mensen die erover beslissen snel voor wat duidelijkheid zorgen." . Even waren er twijfels over de deelname van Eli Iserbyt in Waterloo, maar de titelverdediger is van de partij. Uiteraard geen Toon Aerts aan de start.

"Als je het volk laat stemmen over zijn terugkeer, zou die morgen al volgen", meent commentator Paul Herygers. "Het zou goed zijn voor alle partijen dat de mensen die erover beslissen snel voor wat duidelijkheid zorgen."

clock 20:52 20 uur 52. Ik ben een beetje nerveus, dat is deel van mijn job. De Wereldbeker is opnieuw een belangrijk doel voor me. Eli Iserbyt. Ik ben een beetje nerveus, dat is deel van mijn job. De Wereldbeker is opnieuw een belangrijk doel voor me. Eli Iserbyt

clock 20:52 20 uur 52. De Wereldbeker blijft een prestigieus klassement. Dat motiveert enorm om het goed te doen. Michael Vanthourenhout. De Wereldbeker blijft een prestigieus klassement. Dat motiveert enorm om het goed te doen. Michael Vanthourenhout

clock 20:51 20 uur 51. Het wordt afwachten wat het wordt, maar volgens mij heeft Vanthourenhout de beste papieren om Iserbyt te kloppen. Laurens Sweeck. Het wordt afwachten wat het wordt, maar volgens mij heeft Vanthourenhout de beste papieren om Iserbyt te kloppen. Laurens Sweeck

clock 17:08 17 uur 08. Iserbyt en Vanthourenhout tegen de rest. De torenhoge favorieten luisteren naar de namen Iserbyt en Vanthourenhout. Ze verdeelden dit seizoen de zeges broederlijk onder elkaar. De uitdagers in Waterloo: Laurens Sweeck - die in het truitje van Crelan-Fristads rijdt - en Lars van der Haar konden hen nog niet bedreigen. Komt daar vandaag verandering in? . Iserbyt en Vanthourenhout tegen de rest De torenhoge favorieten luisteren naar de namen Iserbyt en Vanthourenhout. Ze verdeelden dit seizoen de zeges broederlijk onder elkaar.

De uitdagers in Waterloo: Laurens Sweeck - die in het truitje van Crelan-Fristads rijdt - en Lars van der Haar konden hen nog niet bedreigen. Komt daar vandaag verandering in?

clock 17:07 17 uur 07.

clock 17:05 17 uur 05. Vorig jaar: Iserbyt de sterkste in modderbad. Na een mechanisch akkefietje bij de start, toverde Eli Iserbyt het parcours in Waterloo om tot zijn speeltuin. Het blubberbad met pittige hellingen lag hem helemaal. Hij schudde zijn ploeggenoot Michael Vanthourenthout uit het wiel en pakte de zege. Zien we vandaag een gelijkaardig scenario? . Vorig jaar: Iserbyt de sterkste in modderbad Na een mechanisch akkefietje bij de start, toverde Eli Iserbyt het parcours in Waterloo om tot zijn speeltuin. Het blubberbad met pittige hellingen lag hem helemaal. Hij schudde zijn ploeggenoot Michael Vanthourenthout uit het wiel en pakte de zege. Zien we vandaag een gelijkaardig scenario?

clock 17:05 17 uur 05. Wereldbeker veldrijden Eli Iserbyt toont zich heer en meester in gladde WB-cross in Waterloo