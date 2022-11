Rijdt man-in-vorm Laurens Sweeck ook in de modderpoel van Overijse iedereen naar huis?

clock 15:04 15 uur 04. Vandaag is het meer mijn ding met wat klimmetjes en minder technische zones dan gisteren het geval was. Tom Pidcock. Vandaag is het meer mijn ding met wat klimmetjes en minder technische zones dan gisteren het geval was. Tom Pidcock

clock 15:01 15 uur 01. Ik blijf pijn hebben in wedstrijden, dat is mentaal lastig. Mijn uitslagen zijn niet superslecht, maar ook niet goed. Eli Iserbyt.

clock 14:59 14 uur 59. Ik vind het een heel mooi parcours. De beste zal vandaag sowieso winnen. Dat de klim op de weg eruit is, is in mijn voordeel. Hij was iets te zwaar. Michael Vanthourenhout.

clock 14:56 14 uur 56. Ik heb het nog niet echt gekund op zo'n omloop als die van vandaag. Het is echt heel technisch. Laurens Sweeck.

clock 14:47 14 uur 47. Door de blijvende regenval en de vrouwencross is het parcours overal omgetoverd tot een modderpoel. Het wordt straks een Druivencross om van te smullen. . Door de blijvende regenval en de vrouwencross is het parcours overal omgetoverd tot een modderpoel. Het wordt straks een Druivencross om van te smullen.

clock 14:42 14 uur 42. Wereldbeker veldrijden vrouwen Puck Pieterse (20) pakt uit in Wereldbeker Overijse, Van Empel tweede op 1 minuut

clock 10:37 10 uur 37. Geen Tenotsberg meer. De Druivencross in Overijse is één van de zwaarste crossen van het hele seizoen. Elk jaar zorgt het zware parcours er voor een automatische schifting. Nu is er wel heel wat veranderd aan de omloop. Zo is de Tenotsberg, die na de start moest beklommen worden, er niet meer bij. Toch is het parcours niet minder lastig geworden. Er moet nu veel meer in de weides geklommen worden.

Nu is er wel heel wat veranderd aan de omloop. Zo is de Tenotsberg, die na de start moest beklommen worden, er niet meer bij. Toch is het parcours niet minder lastig geworden. Er moet nu veel meer in de weides geklommen worden.

clock 10:37 10 uur 37. Belgische favorieten, Nederlands gevaar. Bij de vrouwen is het al Nederland wat de klok slaat, bij de mannen zou het wel eens een volledig Belgisch podium kunnen worden in Overijse. Laurens Sweeck speelt met zijn pedalen de voorbije weken en is misschien wel de topfavoriet vandaag, al is het parcours niet meteen iets voor hem. Ook Eli Iserbyt groeit stilaan weer naar zijn beste vorm toe, ondanks een aanslepend rugprobleem. Ploegmaat Michael Vanthourenhout bewees gisteren in Merksplas dat het ook met zijn conditie goed gesteld is. Het buitenlands gevaar komt van Pidcock, Nederlands kampioen Lars van der Haar, gisteren tweede in Merksplas, en zijn landgenoten Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis.

Ook Eli Iserbyt groeit stilaan weer naar zijn beste vorm toe, ondanks een aanslepend rugprobleem. Ploegmaat Michael Vanthourenhout bewees gisteren in Merksplas dat het ook met zijn conditie goed gesteld is.

Het buitenlands gevaar komt van Pidcock, Nederlands kampioen Lars van der Haar, gisteren tweede in Merksplas, en zijn landgenoten Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis.