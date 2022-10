LIVESTREAM: Maken Eli Iserbyt en Laurens Sweeck ook ambras in in Maasmechelen?

De eerste ronde is achter de rug. Iserbyt neemt de koppositie over van Sweeck.

15 uur 17. Sweeck bepaalt het tempo. De eerste ronde is achter de rug. Iserbyt neemt de koppositie over van Sweeck. Niet voor lang. Iserbyt heeft gisteren duidelijk op de tenen van Sweeck getrapt. De man uit Schriek leidt weer. .

15 uur 16. Iserbyt holt Sweeck achterna. Terug naar de kop van de cross: daar zit Eli Iserbyt in het spoor van zijn opponent en ex-ploegmaat Laurens Sweeck. Lars van der Haar ligt in 3e positie. .

15 uur 06. Het is hier erg hobbelig. Gelukkig crossen we maar een uur, anders kreeg ik een hernia van al dat draaien en keren. Daarom zal de start hier superbelangrijk zijn. Eli Iserbyt.

15 uur 05. Na een prachtige vrouwencross is het tijd voor de elite bij de mannen in Maasmechelen. De hamvraag: scoort Eli Iserbyt 4 op een rij in de Wereldbeker? .

Fem van Empel maakt klavertjevier vol na spannende driestrijd in WB-cross in Maasmechelen

clock 13:24

13 uur 24. 2 op 2 voor Thibau Nys in de Wereldbeker voor beloften. Zoek straks niet naar Thibau Nys (20). Hij heeft zijn cross al gereden in Maasmechelen. Net als vorige week in Tabor was Nys jr. de sterkste in de beloftecategorie. Aan de streep had hij een bonus van 2 seconden op ploegmaat Pim Ronhaar. Witse Meeussen bolde als 3e binnen. De komende weken crossen de beloften weer samen met de eliterenners in de Wereldbeker. In Zonhoven (in januari) krijgen ze weer een aparte cross voorgeschoteld. Daarna volgen nog Benidorm en Besançon. .