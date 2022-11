LIVESTREAM: Mathieu van der Poel is aan zijn demonstratie begonnen

De wereldkampioen staat te voet en gooit de handdoek in de ring. Laurens Sweeck neemt zijn 2e plaats over.

opgave Pidcock. Ai, het materiaal van Tom Pidcock begeeft het in een afdaling. Zijn achterwiel breekt. De wereldkampioen staat te voet en gooit de handdoek in de ring. Laurens Sweeck neemt zijn 2e plaats over. . 13 uur 08.

Het is nog even afwachten. Op dit parcours kan er nog wat gebeuren.

13 uur 02. Het is nog even afwachten. Op dit parcours kan er nog wat gebeuren. Adrie van der Poel houdt een slag om de arm.

De V12-motor van Van der Poel draait op volle toeren. Pidcock doet zijn uiterste best om de Nederlander in zijn vizier te houden. De wereldkampioen volgt op 10 seconden.

12 uur 51. 10 seconden bonus. De V12-motor van Van der Poel draait op volle toeren. Pidcock doet zijn uiterste best om de Nederlander in zijn vizier te houden. De wereldkampioen volgt op 10 seconden. .

12 uur 42. Hij rijdt erg gretig rond, misschien wel te gretig in de eerste ronde. Dan maak je fouten. Ik zou eerst enkele rondes vertrouwen opdoen. vader Adrie over zijn zoon Mathieu van der Poel.

Het is gebeurd: Mathieu van der Poel gaat op en over Van der Haar. Na nauwelijks 1 ronde leidt hij al.

12 uur 20. Van der Poel op kop. Het is gebeurd: Mathieu van der Poel gaat op en over Van der Haar. Na nauwelijks 1 ronde leidt hij al. .

Na 1 minuut zit Van der Poel al in het wiel van Pidcock, goed voor een plaats in de top 10.

12 uur 16. top 10. Na 1 minuut zit Van der Poel al in het wiel van Pidcock, goed voor een plaats in de top 10. .

Go! Lars van der Haar spreekt meteen zijn turbo aan en draait als eerste het veld in. Mathieu van der Poel schuift op naar de 18e positie.

12 uur 15. start! MVDP 18e. Go! Lars van der Haar spreekt meteen zijn turbo aan en draait als eerste het veld in. Mathieu van der Poel schuift op naar de 18e positie. .

12 uur 12. De renners staan opgelijnd voor de 7e manche in de Wereldbeker. Leider Eli Iserbyt start vanaf de eerste rij, wereldkampioen Tom Pidcock vanaf rij 2. Mathieu van der Poel start midden in het pak vanaf de 4e rij. Dat wordt meteen knallen. .

Na een spetterende cross bij de vrouwen is het zo meteen aan de mannen in Hulst. Om 12.15 uur beginnen ze aan de glijpartij.

12 uur 01. kijk live. Na een spetterende cross bij de vrouwen is het zo meteen aan de mannen in Hulst. Om 12.15 uur beginnen ze aan de glijpartij. U kunt de Wereldbekermanche rechtstreeks bekijken op deze pagina en op Canvas. Renaat Schotte en Paul Herygers verzorgen het commentaar. .

Pieterse heerst in glijpartij in Hulst, vettig parcours nekt Van Empel

Pieterse heerst in glijpartij in Hulst, vettig parcours nekt Van Empel

Het is niet droog in Hulst. Op de omloop ligt een vettig laagje. De renners verkennen het rondje dan ook met hun regenjas.

10 uur 08. nat circuit. Het is niet droog in Hulst. Op de omloop ligt een vettig laagje. De renners verkennen het rondje dan ook met hun regenjas. .

clock 09:43

09 uur 43. Vorig seizoen: Pidcock voor Iserbyt en Van der Haar. Tom Pidcock komt vanmiddag aan de start als titelverdediger in Zeeland. Op de korte, maar stevige hellingen verschalkte hij vorig seizoen zijn generatiegenoot Eli Iserbyt. Lars van der Haar maakte het podium compleet. Wout van Aert was er ook bij in Hulst, maar de Belgische kampioen kreeg op de vestingen af te rekenen met kettingproblemen. Hij finishte als 4e, op een dikke minuut van Pidcock. Dit seizoen gaat u Van Aert nog niet zien in Hulst. De topper snijdt volgende week in Antwerpen zijn crossprogramma aan. .