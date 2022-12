LIVESTREAM: De Grote 3 zorgen voor spektakel! Van der Poel zet Van Aert en Pidcock onder druk

clock 15:37 15 uur 37. Van der Poel solo. Mathieu van der Poel krijgt vleugels. Na de teleurstellingen van Mol en Val di Sole wil hij zich absoluut bewijzen. Na drie ronden heeft de Nederlander een kloofje kunnen uitbouwen op Pidcock en Van Aert. Michael Vanthourenhout blijft in alle luwte vierde. . Van der Poel solo Mathieu van der Poel krijgt vleugels. Na de teleurstellingen van Mol en Val di Sole wil hij zich absoluut bewijzen. Na drie ronden heeft de Nederlander een kloofje kunnen uitbouwen op Pidcock en Van Aert. Michael Vanthourenhout blijft in alle luwte vierde.

De Grote Drie samen! Het is zover. De Grote Drie zitten opnieuw bij elkaar. Wout van Aert trekt zijn zevenmijlslaarzen aan en brengt zichzelf en Van der Poel te voet terug tot bij Pidcock, die weigert van de fiets te stappen. Hij wordt zowaar voorbijgelopen door het duo.

+9" voor MVDP/WVA. De Grote Drie zijn op de afspraak vandaag. Zo blijven Mathieu van der Poel en Wout van Aert jacht maken op Pidcock, die zijn voorsprong goed aan het verdedigen is. De kloof telt nog steeds negen seconden.

We hebben vandaag gekozen voor een kleinere versnelling dan normaal. We hopen zo dat Tom kan blijven rijden in de modder, waar de rest zal moeten afstappen. Kurt Bogaerts, trainer Tom Pidcock.

Kurt Bogaerts, de trainer van Tom Pidcock, geeft een unieke inkijk in de tactiek van de Brit. "We hebben vandaag gekozen voor een kleinere versnelling dan normaal. We hopen zo dat Tom kan blijven rijden in de modder, waar de rest zal moeten afstappen", vertelt Bogaert. Voorlopig een uitstekende keuze: Pidcock blijft aan de leiding trappen en blijft inderdaad verduiveld lang in het zadel zitten.

Michael Vanthourenhout is de beste van de rest. De Europese kampioen kijkt op de ruggen van Van Aert en Van der Poel.



Lekke band voor Van der Poel. Opeens prijkt Pidcock alleen aan de leiding. Mathieu van der Poel kampt met een leegloper en ziet Van Aert aansluiten. Gelukkig voor de Nederlander is de materiaalpost om de hoek.

Pidcock sluit aan bij MVDP. Tom Pidcock maakt een uitstekende indruk. Het pluimgewicht fladdert over de modder naar boven en maakt de aansluiting bij Van der Poel.

De Grote Drie zijn meteen op de afspraak. Van der Poel ziet Pidcock en Van Aert in zijn kielzog naderen. Het duo kan nu samenwerken om de achtervolgende Van Aert op afstand te houden.

Meteen Mathieu Van der Poel. Mathieu van der Poel is in Gavere op zoek naar eerherstel. In Mol kreeg de Nederlander een mentaal tikje van zijn concurrent Wout van Aert, vandaag wil hij meteen weer de puntjes op de i zetten. De Nederlander knalt na een kanonstart weg en slaat meteen een kloofje met de rest. Van Aert zit nog in de buik van het peloton.

START. Ook Wout van Aert en co zijn vertrokken voor een modderspektakel! Bekijk de werelbekermanche van Gavere op Één of met een livestream op deze pagina.



Deze cross gaat zwaar doorwegen in de wereldbekerstand. Laurens Sweeck ziet de komende weken heel wat parcours die hem beter liggen. Vandaag zou meer mijn ding moeten zijn. Michael Vanthourenhout

Van Aert kan zevenmijlslaarzen weer aanmeten. De mannen zijn nog niet aan hun verkenning begonnen in Gavere. Toch zal Wout van Aert al de oren gespitst hebben na de verkennende ritjes van de vrouwen. Zo vertelden Shirin van Anrooij en Lucinda Brand dat er heel wat gelopen zal moeten worden op het "loodzware parcours". Een voordeel voor Van Aert? De Belgische kampioen maakte in Mol nog indruk tijdens de loopstroken. Hij dwong er Mathieu van der Poel zelfs tot het buigen van zijn hoofd.

Geen paniek bij Van der Poel. Bij Mathieu van der Poel droop vrijdag de ontgoocheling van zijn gezicht af na de nederlaag tegen Wout van Aert. Op 2e kerstdag krijgt hij de kans om revanche te nemen. "In paniek slaan doe ik niet, ik blijf gewoon mijn schema volgen", zegt de Nederlander. "Ik hoop vooral dat ik morgen met een beter gevoel rondrijd."



"In paniek slaan doe ik niet, ik blijf gewoon mijn schema volgen", zegt de Nederlander. "Ik hoop vooral dat ik morgen met een beter gevoel rondrijd."

Ik hoop op beterschap in de kerstperiode, anders zal ik altijd achter Van Aert aan moeten rijden. Mathieu van der Poel

