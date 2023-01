Zieke Vanthourenhout past voor Benidorm, stormloop voor resterende tickets

clock 09:51

09 uur 51. Geen Michael Vanthourenhout. Belgisch en Europees kampioen Michael Vanthourenhout moet zich op de valreep terugtrekken voor de cross in Benidorm. "Michael heeft vannacht koorts gekregen", laat zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal weten. Door het forfait van Vanthourenhout is Laurens Sweeck zo goed als zeker van de eindwinst in de Wereldbeker. Sweeck kan niet meer bijgebeend worden door nummer 3 Eli Iserbyt en heeft 24 punten voorsprong op Vanthourenhout. Als hij vandaag (of in de slotmanche in Besançon) 9e of hoger eindigt, is de eindzege helemaal binnen. .