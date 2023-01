LIVE: Van Aert en Van der Poel stuiven weg in Benidorm, Sweeck aan de rekker

De koppeltijdrit gaat voort. Na een tussenpauze van twee ronden, zijn Van Aert en Van der Poel opnieuw moederziel alleen. Deze keer is het Wout van Aert die vol zijn verantwoordelijkheid neemt. Geen van beide geeft een krimp in de zandstrook.

Van Aert laat Van der Poel nu in het stof bijten. Onze landgenoot ziet vanuit zijn ooghoeken dat zijn Nederlandse concurrent van de fiets moet in de zandbak en zet hem nog wat extra onder druk.

Jens Adams blijft in de achtergrond haperen aan de balkjes en gaat hard tegen de vlakte. Onze landgenoot grijpt meteen naar zijn sleutelbeen. Geen goed nieuws in aanloop naar het wereldkampioenschap.

De zandbak lijkt toch opnieuw de scherprechter te worden in deze cross. Van Aert moet opnieuw zijn meerdere erkenning in de zandstrook. Deze keer profiteert Van der Poel niet, maar de volgende ronden zal dit toch het punt worden waar de Nederlander het verschil kan maken.

Pidcock blijft zich onvermoeid op kop nestelen. Hij neemt de rest op sleeptouw, zo is Sweeck ondertussen ook komen aansluiten. De Brit wil duidelijk in schoonheid afsluiten van zijn regenboogtrui.

15 uur 14. Pidcock pareert. Pidcock aan zet. De man in de wereldkampioenentrui krijgt met het snelle traject in Benidorm een parcours op maat voorgeschoteld. De Brit steekt dat niet onder stoelen of banken en neemt meteen het commando van Van der Poel over. .