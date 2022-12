Daar is Wout van Aert! Belgisch kampioen draait warm voor cross in Antwerpen. Kijk vanaf 13.30u

clock 11:58 11 uur 58. Van Aert is geweldig populair en zal zijn beste beentje willen voorzetten. Hij zal ongetwijfeld oké zijn. Cocommentator Paul Herygers over iets latere rentree Van Aert na ziekte. Van Aert is geweldig populair en zal zijn beste beentje willen voorzetten. Hij zal ongetwijfeld oké zijn Cocommentator Paul Herygers over iets latere rentree Van Aert na ziekte

clock 11:56 11 uur 56. Daar is Wout van Aert! De Belgische driekleur draait zich warm in Antwerpen.

clock 11:00 11 uur . Laurens Sweeck rijdt een geweldig seizoen, vandaag kan hij dat misschien eens demonstreren met de grote drie erbij. Cocommentator Paul Herygers over zandspecialist Sweeck (in Antwerpen ligt er veel zand).

clock 10:56 10 uur 56. De masseur van Mathieu stuurde me gisteren een berichtje dat er wel wat werk aan was, maar dat het in orde komt. Hij zal vandaag zeker en vast meestrijden. Cocommentator Paul Herygers over de val van Van der Poel in Boom.

clock 10:54 10 uur 54. Laat Wout genieten van zijn eerste crossen en laat hem erin komen. Dan denk ik dat we heel veel aan hem gaan beleven . Cocommentator Paul Herygers.

clock 10:05 10 uur 05. Wereldbekerleider Laurens Sweeck. Vorige week maakte Mathieu van der Poel zijn intrede in het veld in Hulst en hij won prompt de Wereldbeker Hulst. Tom Pidock viel weg met pech, Laurens Sweeck eindigde tweede op 15 seconden. Sweeck is de Belg in vorm. Hij leidt in de Wereldbeker na zeges in Maasmechelen en de Beekse Bergen en is klaar voor de duels met WVA, MVDP en TP.



Sweeck is de Belg in vorm. Hij leidt in de Wereldbeker na zeges in Maasmechelen en de Beekse Bergen en is klaar voor de duels met WVA, MVDP en TP.

clock 09:54 09 uur 54. Rentree Van Aert. De laatste wedstrijd van Van Aert was het WK op de weg in Australië eind september. Na een paar weken rust begon de voorbereiding op het cross- en wielerseizoen. Ziekte zorgde ervoor dat hij wat later instapt. Vorig jaar reed de Belgische kampioen 10 crossen, 9 keer stond hij op het hoogste schavotje. "Vorig jaar mag niet als normaal beschouwd worden", temperde hij de verwachtingen. De laatste cross van Van Aert was trouwens het BK op 9 januari van dit jaar. Hij paste toen voor het WK in Fayetteville in de VS. Dit seizoen wil hij op 5 februari in Hoogerheide wel voor de regenboogtrui gaan.



Vorig jaar reed de Belgische kampioen 10 crossen, 9 keer stond hij op het hoogste schavotje. "Vorig jaar mag niet als normaal beschouwd worden", temperde hij de verwachtingen.



De laatste cross van Van Aert was trouwens het BK op 9 januari van dit jaar. Hij paste toen voor het WK in Fayetteville in de VS. Dit seizoen wil hij op 5 februari in Hoogerheide wel voor de regenboogtrui gaan.

clock 09:52 09 uur 52. Ik verwacht dat Wout meteen zal meedoen voor de zege. Wout is Wout. Ik hoop dat Mathieu in orde is na zijn val, hij reed de wedstrijd toch uit, dat is alvast een goede zaak. Tom Pidcock, zaterdag winnaar in Boom.

clock 09:48 09 uur 48. Live op alle Sporza-kanalen. U hoeft niets te missen van het duel vanmiddag. Op site/app kunt u op deze pagina terecht voor tekstupdates én een livestream. De race is om 14 uur, vanaf 13.30 uur begint de tv-uitzending op Eén met commentaar van Renaat Schotte en Paul Herygers en interviews van Carl Berteele. Radio 1 is erbij met flitsen.