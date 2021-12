Iserbyt ziet "mooiste parcours van seizoen": "Genieten? Afwachten hoe goed Wout is, hé"

18:52 18 uur 52. Ik vind dit het mooiste parcours van het seizoen tot dusver, ook qua uitdagingen. Het smaakt zeker naar meer. Vandaag (zaterdag, red) toch nog, zondag is dat misschien iets anders. Eli Iserbyt. Ik vind dit het mooiste parcours van het seizoen tot dusver, ook qua uitdagingen. Het smaakt zeker naar meer. Vandaag (zaterdag, red) toch nog, zondag is dat misschien iets anders. Eli Iserbyt

18:51 18 uur 51. Eli Iserbyt: "Of het genieten wordt? Het is afwachten hoe goed Wout (van Aert) is, hé". Eli Iserbyt: "Of het genieten wordt? Het is afwachten hoe goed Wout (van Aert) is, hé"

18:50 18 uur 50. Ik vind dit parcours heel tof. Het is helemaal anders dan verwacht. Ik dacht dat het snel en vlak zou zijn, maar het is heel technisch. Het wordt absoluut zwaar. Het is glibberen en glijden. Technisch mag je dit niet onderschatten. . Eli Iserbyt. Ik vind dit parcours heel tof. Het is helemaal anders dan verwacht. Ik dacht dat het snel en vlak zou zijn, maar het is heel technisch. Het wordt absoluut zwaar. Het is glibberen en glijden. Technisch mag je dit niet onderschatten. Eli Iserbyt