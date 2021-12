Iserbyt moet in de absolute slotfase zijn meerdere erkennen in Pidcock

Bekijk de hoogtepunten van de mannen in Rucphen

Tot in de voorlaatste ronde ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout een kloofje sloegen. Iserbyt bleef trekken en sleuren, maar nog was de klus niet geklaard. Want met een sterk manoeuvre werkte derde musketier Pidcock zich nog voorbij Vanthourenhout en op de balkjes nam hij in één beweging ook Iserbyt te grazen. In de sprint maakte Pidcock het sterk af, goed voor zijn eerste Wereldbekerzege.

Bij het ingaan van de 4e ronde liet de Brit zich toch eens zien. Pidcock nam over en zweepte het tempo de hoogte in. Maar net als bij pogingen van Vanthourenhout, Hermans en Iserbyt bleef iedereen op een lint hangen.

Mathieu van der Poel moest door een knieblessure passen voor zijn eerste veldrit van het seizoen, Wout van Aert vertoeft op stage in Spanje. Dus lagen er wat kansen in het Nederlandse Rucphen.

Pidcock springt in de slotronde naar de zege

Pidcock: "Ze maakten me het heel moeilijk"

Nog wat buiten adem kon Tom Pidcock toch zijn verhaal van de race doen. "Ik verloor veel tijd en had moeite om bij Iserbyt en Vanthourenhout te blijven", zei de Brit. "Elke ronde moest ik jagen, ze maakten me het heel moeilijk."

"Maar in de slotronde op de balken dacht ik: f*ck it. Het is mijn eerste zege in de Wereldbeker. Het was een waanzinnig tempo, maar in de laatste ronde heb ik geen fouten gemaakt."

Eli Iserbyt kon zich neerleggen bij de 2e plek. "Misschien was ik iets te hevig in het begin", vertelde hij. "In de laatste ronde was het net iets te veel op het einde. Ik heb ervoor gestreden, maar soms win je en soms verlies je."



"Ik dacht dat Pidcock mijn lijn zou volgen op de balken, maar hij nam een andere lijn. Ik was verrast en zat niet meer in zijn wiel op het asfalt. Het is jammer, want ik voelde me wel goed vandaag."