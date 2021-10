Steekt Aerts opnieuw stokken in de wielen van WB-leider Iserbyt?

Na de Kuil in Zonhoven is het in de Wereldbeker veldrijden vandaag de beurt aan het Mariëndal in Overijse. Toon Aerts stak vorige week zijn eerste WB-zege van het seizoen op zak en verschijnt vandaag met veel vertrouwen aan de start. Kan hij zijn kunstje herhalen of knoopt leider Iserbyt opnieuw aan met de overwinning? Volg de wedstrijd live vanaf 15.05 uur.