Iserbyt: "Hopelijk heb ik op de Citadel dezelfde benen als gisteren"

12:56 12 uur 56. Ronhaar domineert bij de beloften. In Namen hebben de beloften hun krachtmeting al achter de rug. De Nederlander Pim Ronhaar muisde er al in de 1e ronde vanonder. De tegenstand zag hem pas terug aan de finish. Onze landgenoot Niels Vandeputte kwam als 2e binnen op 28 seconden van Ronhaar. De Nederlander Mees Hendrickx vervolledigde het podium. Andere Belgen in de top 10: Emiel Verstrynge (4e), Jente Michels (6e), Anton Ferdinande (7e), Gerben Kuypers (8e) en Witse Meeussen (9e). Thibau Nys verliet de wedstrijd in de 6e ronde. . Ronhaar domineert bij de beloften In Namen hebben de beloften hun krachtmeting al achter de rug. De Nederlander Pim Ronhaar muisde er al in de 1e ronde vanonder. De tegenstand zag hem pas terug aan de finish.



Onze landgenoot Niels Vandeputte kwam als 2e binnen op 28 seconden van Ronhaar. De Nederlander Mees Hendrickx vervolledigde het podium. Andere Belgen in de top 10: Emiel Verstrynge (4e), Jente Michels (6e), Anton Ferdinande (7e), Gerben Kuypers (8e) en Witse Meeussen (9e).



Thibau Nys verliet de wedstrijd in de 6e ronde.

12:55 12 uur 55. Pim Ronhaar (archief).

10:42 10 uur 42. Iserbyt: "Een mooi spektakel maken van de cross". Eli Iserbyt krijgt in Namen een klimspektakel op zijn maat. Maar dan moet hij wel voorbij Tom Pidcock. "Of het mogelijk is om Pidcock vandaag te verslaan? Als je aan de start staat, is het altijd mogelijk om te winnen", zegt Iserbyt. "Hopelijk heb ik dezelfde benen als gisteren in Rucphen (waar hij 2e werd na Pidcock). Dan kunnen we er samen een mooi spektakel van maken vandaag." . Iserbyt: "Een mooi spektakel maken van de cross" Eli Iserbyt krijgt in Namen een klimspektakel op zijn maat. Maar dan moet hij wel voorbij Tom Pidcock.



"Of het mogelijk is om Pidcock vandaag te verslaan? Als je aan de start staat, is het altijd mogelijk om te winnen", zegt Iserbyt.



"Hopelijk heb ik dezelfde benen als gisteren in Rucphen (waar hij 2e werd na Pidcock). Dan kunnen we er samen een mooi spektakel van maken vandaag."

10:41 De Citadel is klaar voor een klimspektakel. 10 uur 41. De Citadel is klaar voor een klimspektakel