Eli Iserbyt is nu ook de sterkste in het zand van Koksijde

Hoogtepunten uit de WB in Koksijde bij de mannen

Spannende strijd tot de slotronde

In de Superprestige in Merksplas boekte Eli Iserbyt op zaterdag alweer zijn 10e seizoenszege. De kopman van Pauwels Sauzen - Bingoal staat niet echt bekend als de grote zandspecialist, maar toch kwam hij ook in Koksijde als een van de grote favorieten aan de start.

Na een razende openingsronde met Quinten Hermans en Toon Aerts aan het commando bleef alles voor een lange tijd samen. Iserbyt, die net na de start uit zijn klikpedaal schoot, keerde samen met Baestaens, Van der Haar en even later ook Sweeck mee terug voorin. Na 2 felbetwiste rondes telde de kopgroep zelfs nog 13 renners.

Nadien volgde tot het ingaan van de slotronde een bijzonder spannend steekspel. Aerts leek de bovenhand te hebben in de zandstroken en zette Iserbyt meermaals onder druk, maar de leider in de Wereldbeker was niet van plan om Aerts enige speelruimte te gunnen.

Aerts en Iserbyt leken aan mekaar gewaagd tot het op het einde van de voorlaatste ronde misging bij Aerts die moeilijk van zijn fiets sprong. Iserbyt kon zo een kloof van meer dan 5 seconden uitbouwen. Hermans deed ook nog verwoede pogingen om het gat te dichten, maar zonder succes.

Iserbyt gaf in de slotronde zijn voorsprong niet meer uit handen. Hij mocht voor een 11e keer dit seizoen zegevieren, een allereerste keer in Koksijde. Laurens Sweeck, ploegmaat van Iserbyt, flitste in het slot nog voorbij Aerts en Hermans en eindigde als 2e. Aerts kwam als 3e over de meet.