Niels Vandeputte wint opwarmertje, kijk vanavond live naar de WB in Iowa

10:26

10 uur 26. Vandeputte neemt het aperitiefje voor zijn rekening. Afgelopen nacht reed Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix) al naar de bloemen in de Jingle Cross in Iowa, het opwarmertje voor de Wereldbeker van vanavond. Vandeputte haalde het met 13 seconden bonus op de Amerikaan Kerry Werner. Derde was de Nederlander Gosse van der Meer, op een dikke 2 minuten. Vandeputte was de enige Belg aan de start. In de Wereldbeker van Waterloo viel onze 21-jarige landgenoot een week geleden al op met een knappe 5e plaats. In Fayetteville eindigde hij woensdag 7e. .