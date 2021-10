Iserbyt wint deel 3 van de Amerikaanse tournee, Hermans struikelt

Hermans verslikt zich in de balken

Maar in ronde 7 ging Hermans in de fout op de balken. Het duurde te lang om zijn fiets weer op gang te trekken. Zijn 2e Wereldbekerzege was gaan vliegen.

Na de natte cross in Waterloo en de kletsnatte manche in Fayetteville kregen de veldrijders een droog parcours in Iowa. Een droog, een snel én een veelzijdig parcours met de Mount Krumpit als scherprechter.

Balkjes gaan helemaal fout voor Hermans, die hopeloos moet achtervolgen

Iserbyt kreeg het in de slotrondes aan de stok met Lars van der Haar. De Nederlander had wat recht te zetten na een offday in Fayetteville, maar Iserbyt van de overwinning houden zat er niet in.



Michael Vanthourenhout klopte Toon Aerts in de strijd om de 3e plaats, Hermans bolde als 5e binnen.



Daarmee maakten de veldrijders een einde aan hun Amerikaanse tournee. Volgende week crossen ze gewoon weer in ons land: zaterdag in Ruddervoorde, zondag in Zonhoven.