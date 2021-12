Van der Poel, Van Aert en Pidcock: kijk zondag op onze kanalen naar de cross in Dendermonde

Het niveau in de groep na Wout van Aert zou ik normaal moeten aankunnen, maar ik weet niet of ik de benen al heb om hem te volgen. Hopelijk kan ik mezelf verrassen.

12 uur 21. Het niveau in de groep na Wout van Aert zou ik normaal moeten aankunnen, maar ik weet niet of ik de benen al heb om hem te volgen. Hopelijk kan ik mezelf verrassen. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

12 uur 19. De Grote 3. Mathieu van der Poel stelde zijn rentree nog een weekend uit, maar begint in Dendermonde aan zijn korte veldritwinter. Wout van Aert pikt de draad dan weer op na een stage met Jumbo-Visma in Spanje. En Tom Pidcock boekte vorig weekend in Rucphen zijn eerste overwinning. Met usual suspects Eli Iserbyt, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout en co vormen zij een deelnemersveld om van te smullen. Op de Sporza-kanalen zit u in een zetel: volg de cross op Eén, kijk met livestream in onze app of luister naar Radio 1. .