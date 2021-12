Kijk morgen naar terugkeer Van der Poel: "Weet niet of ik Wout al kan volgen"

13:28

13 uur 28. Van der Poel: "Hopelijk kan ik verrassen". In Dendermonde is het morgen uitkijken naar de terugkeer van Mathieu van der Poel. Na een knieblessure is de wereldkampioen klaar om erin te vliegen. "Het niveau is vrij hoog, een beetje zoals de voorbije jaren", zegt Van der Poel daags voor Dendermonde. "Wout is heel goed in vorm, vrij indrukwekkend. Ik weet niet of ik al de benen heb om hem te volgen." "Normaal moet ik me kunnen handhaven in de groep achter Van Aert. Hopelijk kan ik mezelf verrassen." .