Voeren Eli Iserbyt en Tom Pidcock nog een show op in Hoogerheide?

Eli Iserby kan niet meer bijgehaald worden in de WB-tussenstand. Hij won 6 van de 13 gereden crossen en is zegezeker. Voor de tweede plaats is het wel nog spannend. Toon Aerts, al twee keer tweede in Hoogerheide, volgt op amper 8 punten van Michael Vanthourenhout.

11 uur 51. Geen 4e opeenvolgende zege voor Van der Poel. Sinds 2015 won Mathieu van der Poel vijf van de zes veldritten in Hoogerheide. Enkel in 2017 was de alleskunner niet opgewassen tegen Lars van der Haar. In eigen regio ontbreekt Van der Poel vandaag, zijn veldritseizoen zit er al even op door rug- en knieproblemen. Ook Wout van Aert is er net over de grens niet bij. Hij is volop bezig aan zijn voorbereiding op het wegseizoen. Wel van de partij in Hoogerheide: WK-favorieten Tom Pidcock, Eli Iserbyt en Toon Aerts. Ook Laurens Sweeck, de winnaar van gisteren en Michael Vanthourenhout, tweede in de WB-tussenstand, willen een woordje meespreken vandaag. .