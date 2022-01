Zoals Wout van Aert: Eli Iserbyt voert een onemanshow op in Frankrijk

Wereldbekerleider Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft een demonstratie opgevoerd in de voorlaatste manche. In Flamanville was hij heer en meester. Toon Aerts finishte als tweede op het kasteeldomein in Frankrijk, op bijna 1 minuut van de winnaar.

De ruime samenvatting:

Iserbyt voert onemanshow op na foutje Aerts

In afwezigheid van de grote tenoren wilde Eli Iserbyt zijn eindwinst in de Wereldbeker nog wat extra glans geven. Samen met zijn rode brigade van Pauwels Sauzen-Bingoal nam de 24-jarige renner dan ook meteen het heft in handen.



Met ook nog Van Kessel, Dubau en Aerts ontstond er zo een kopgroep van 7. Maar toen Aerts in de derde ronde plots in de fout ging, koos Iserbyt resoluut voor het hazenpad.



De Wereldbekerleider keek niet meer om en bouwde zijn voorsprong gestaag uit tot een halve minuut. Over de winnaar bestond er toen al lang geen twijfel meer rond het kasteel van Flamanville.



Aerts gaat in de fout, maar blijft nog net recht

Tactische bandenkeuze maakt Aerts 'best of the rest'

Voorin viel dus al snel niets meer te beleven, maar in de strijd voor de tweede plaats zorgden klassementsconcurrenten Aerts en Vanthourenhout wel nog voor het nodige spektakel.



Uiteindelijk was het de miezerige regen die het pleit in het voordeel van Aerts beslechtte. De renner van Telenet-Baloise Lions had met zijn stevige modderbanden meer grip op de steeds gladder wordende ondergrond en finishte uiteindelijk op een minuut van de vierende Iserbyt.



Sweeck (4e) en Kuhn (5e) vervolledigden de top 5 in Frankrijk.

Iserbyt komt nooit meer in de problemen in het slot en wint in Flamanville

Iserbyt: "Met publiek rijden, geeft toch dat tikkeltje meer"

Eli Iserbyt (1e): "Als ik met publiek kan rijden, kan ik toch dat tikkeltje meer. Het was ook een parcours dat op mijn lijf geschreven was en vanaf het begin voelde ik met echt goed. Ik ben wel tevreden dus."



"Ik wist dat ik niet heel slecht was, maar nu heb ik het goede gevoel wel te pakken. Het is ook goed voor het mentale en hopelijk ben ik nu opnieuw vertrokken richting het WK."



Toon Aerts (2e): "Het is misschien wel dankzij de bandenkeuze dat ik vandaag als 2e eindig. Halfweg ben ik van banden veranderd en twee ronden voor het einde heb ik ook nog eens een nieuwe fiets genomen. Op dat vlak heb ik denk ik wel wat krachten gespaard.



Eli (Iserbyt) was echt wel sterk vandaag. Hij reed vrij gemakkelijk van ons weg leek het wel. Ik begon vandaag niet zo goed, maar ben wel blij met mijn tweede koershelft."



Michael Vanthourenhout (3e): "In de voorlaatste ronde begon het te regenen en dat had wel een grote impact op het parcours. Ik moest dan nog wisselen, maar Toon (Aerts) was toen al te ver weg. Al bij al had ik ook niet voldoende overschot dus derde was misschien wel het hoogst haalbare voor mij vandaag."