Geen Hermans en Europees kampioen Van der Haar in Wereldbeker Besançon

15:06

15 uur 06. Forfait Hermans en Van der Haar . Van der Haar is derde met 175 punten in de wereldbekerstand, maar reist zondag niet af naar Frankrijk. De Europese kampioen won de manche in Tabor en eindigde vorige week als vijfde in Koksijde, maar past voor de selectie in Besançon. Eerder gaf hij immers aan dat 16 Wereldbekercrossen wat "van het goede te veel was" en hij niet overal zou crossen. Ook onze landgenoot Quinten Hermans past voor de manche in Frankrijk. Wel reizen er 12 andere Belgen af naar Besançon, met Eli Iserbyt als topfavoriet van de selectie. Bij de vrouwen leidt Lucinda Brand met 212 punten. Denise Betsema telt 198 punten, Puck Pieterse volgt op een derde plek met 161 punten. De beloften, noch junioren rijden een wedstrijd. Pas in Namen komen ze opnieuw aan de bak in hun categorie. .