Honsinger verdedigt leidersplaats in Kortrijk: "Maar hoe krijg ik kassei in de VS?"

15:48 15 uur 48. "Dit seizoen voel ik meer respect". Clara Honsinger heeft een bonus van amper 7 seconden op Denise Betsema. "Het zal niet eenvoudig worden om die eerste plaats vast te houden", beseft ze. "Ik kom beter uit de verf op zware parcours en omlopen met veel hoogtemeters, zoals straks in Herentals. Ik kijk er echter naar uit om mezelf uit te dagen op het technische parcours in Kortrijk, ik zie het als een opportuniteit om te leren en beter te worden." De Amerikaanse rijdt haar tweede seizoen op Belgische bodem: "Ik voel me veel comfortabeler. Vorig jaar kroop er veel energie in alle randzaken: hoe geraak ik ter plaatse, waar moet ik me aanmelden, volg ik de juiste procedure? Nu kan ik me veel beter focussen op de wedstrijd. Bovendien was ik wel een beetje geïntimideerd door de concurrentie. Iedere wedstrijd zag ik hoe sterk ze waren. Dit seizoen voel ik meer respect, ik voel me meer betrokken. Ik ben meer ontspannen." .



De Amerikaanse rijdt haar tweede seizoen op Belgische bodem: "Ik voel me veel comfortabeler. Vorig jaar kroop er veel energie in alle randzaken: hoe geraak ik ter plaatse, waar moet ik me aanmelden, volg ik de juiste procedure? Nu kan ik me veel beter focussen op de wedstrijd. Bovendien was ik wel een beetje geïntimideerd door de concurrentie. Iedere wedstrijd zag ik hoe sterk ze waren. Dit seizoen voel ik meer respect, ik voel me meer betrokken. Ik ben meer ontspannen."

15:47 15 uur 47. Ik kan nog steeds moeilijk geloven dat ik op de Koppenberg gewonnen heb. Het was mijn eerste overwinning in België en dan meteen zo'n iconische cross voor een fantastisch publiek. Dat betekent voor mij zoveel meer dan eender welke zege in de Verenigde Staten. Ik weet alleen nog niet hoe ik de trofee mee naar huis krijg. Het wordt een uitdaging om een goede oplossing te vinden. Misschien moet ik die kassei opsturen met de post. Dat zal niet goedkoop zijn, maar die trofee is voor mij priceless. Die wil ik nooit kwijt. Clara Honsinger won op de Koppenberg.

