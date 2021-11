3 op een rij: wereldkampioene Lucinda Brand wint opnieuw in Kortrijk

Sanne Cant wou in Kortrijk bewijzen dat ze niet zo slecht is zoals haar uitslagen doen vermoeden. De Belgische kampioene maakte een kanonstart, maar zakte na een schuiver weg van de 1e naar de 10e positie.



Ook Lucinda Brand stond al snel voor een inhaalrace nadat ze opgehouden was. Ceylin Alvarado en Denise Betsema kwamen wel zonder kleerscheuren door de openingsronde.



Brand kwam aanpikken bij Alvarado en Betsema. Het Nederlandse toptrio bleef tot de slotronde zusterlijk bij elkaar.

Toen Brand aan alle takken van de bomen schudde, kon enkel Alvarado de wereldkampioene in het vizier houden. Betsema mocht er een kruis over maken na een val tegen een dranghekken.



Een herboren Alvarado knokte en kwam na een schuiver van Brand weer helemaal voorin. Maar toen de wereldkampioene nog een kogel afvuurde, was de veer bij Alvarado gebroken.

Cant kon tevreden zijn met de 6e plaats. Betsema neemt de leiderspositie in de X2O-Trofee over van Honsinger, die pas al 9e aantikte in Kortrijk.