LIVESTREAM: Steekt iemand stokje voor zege nummer 8 voor Van Aert?

13:25

13 uur 25. Iserbyt: "Hoe sneller dat klassement binnen is, hoe liever". Eli Iserbyt is de afgetekende leider in de WB-stand bij de mannen. Hij zou vandaag zelfs al de eindzege op zak kunnen steken. "Dat kan, maar het is redelijk ingewikkeld", legt hij uit. "Het voornaamste is dat ik goed moet rijden en voor Toon Aerts en Michael Vanthourenhout zijn. Ik ben er wel wat mee bezig, maar het zijn nog drie wedstrijden. Dus als het vandaag niet lukt, komen er nog kansen. Hoe sneller, hoe liever." "Als de titel nu al binnen is, dan zou ik er misschien hierna wel eentje laten vallen", geeft hij toe. "Dit parcours ligt mij." .