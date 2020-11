Krijgen we duel Van Aert versus Iserbyt in Wereldbekermanche van Tabor?

11:41

11 uur 41. De favorieten voor vandaag. Na de Urban Cross in Kortrijk lijkt het snor te zitten met de conditie van Eli Iserbyt. De Belg profiteerde van een lekke band van Michael Vanthourenhout en reed zo solo over de meet. Als we naar de uitslagen kijken van de vorige edities in Tabor zien we alvast dat Michael Vanthournhout en Lars van der Haar steeds sterk voor de dag kwamen. Verder moeten we ook zeker rekening houden met Toon Aerts. Natuurlijk zijn alle ogen ook opnieuw op Wout van Aert gericht. De Belg maakte in Kortrijk zijn comeback en zette met een 3e plek meteen een knappe prestatie neer. Of Tom Pidcock bij zijn 1ste veldrit van het seizoen meteen een rol van betekenis kan spelen, valt nog af te wachten. .