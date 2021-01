Van Aert deelt Van der Poel tik uit en wint voor 3e keer Wereldbeker

Wout van Aert was uiteraard heel tevreden met zijn overwinning, op een heel zwaar parcours: "Ik wacht nog altijd op de dag dat de cross simpel wordt, dat gaat nog lang duren. Ik had er heel veel zin in vandaag en was heel goed gestart. Ik maakte direct tempo en toen Mathieu overnam, ging het minder snel. Daarom ging ik hem weer voorbij."

"Na zijn lekke band had ik een grote kloof. Toch was het niet gemakkelijk, want na mijn val zat ik nooit meer lekker op mijn fiets in de afdalingen. Ik hield er rekening mee dat hij kon terugkomen, maar ik ben blijven rijden en Van der Poel kon de kloof niet dichten. Het was zaak om eens konijn te zijn en niet de jager."

Hadden we een andere wedstrijd gezien zonder lekke band? "De lekke band was heel bepalend, maar ik moest daarna toch goed in orde zijn om de kloof vast te houden. Mathieu en ik waren aan elkaar gewaagd. Deze zege doet heel veel deugd, maar ik denk dat Mathieu net iets meer de favoriet is voor het WK. Ik ben blij met mijn vorm, maar hij heeft in principe iets meer troeven."