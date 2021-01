LIVE: Pakt Wout van Aert de eindzege in de Wereldbeker in technische Druivencross?

15:06 15 uur 06. Van Kessel is het beste weg op de kasseien. Van Aert en Van der Poel bekijken het vanaf de tweede rij. . Van Kessel is het beste weg op de kasseien. Van Aert en Van der Poel bekijken het vanaf de tweede rij.

15:05 15 uur 05 match begonnen Lichten op groen! Ze zijn eraan begonnen in Overijse. Met z'n allen vliegen ze meteen de Tenotsberg op. In het midden van het pak gaan een paar renners tegen de vlakte, de grote namen lijken geen hinder te hebben.

15:04 15 uur 04. De startrijen zijn gevuld. Het uurtje modderslieren kan beginnen! . De startrijen zijn gevuld. Het uurtje modderslieren kan beginnen!

14:58 14 uur 58. Het is een heel veeleisende omloop. Spek naar de bek van Van der Poel, Pidcock en Vanthourenhout. Ik ben nog niet zeker van de eindzege. Wout van Aert. Het is een heel veeleisende omloop. Spek naar de bek van Van der Poel, Pidcock en Vanthourenhout. Ik ben nog niet zeker van de eindzege. Wout van Aert

14:56 14 uur 56. Het is een prachtig parcours. De veranderingen zijn allemaal geslaagd. Het is de mooist omloop hier. Mathieu van der Poel. Het is een prachtig parcours. De veranderingen zijn allemaal geslaagd. Het is de mooist omloop hier. Mathieu van der Poel

14:53 14 uur 53. De kans dat Mathieu van der Poel hier wint is volgens mij groter dan dat Wout van Aert wint. Hij is iets technischer. Sven Nys. De kans dat Mathieu van der Poel hier wint is volgens mij groter dan dat Wout van Aert wint. Hij is iets technischer. Sven Nys

13:27 13 uur 27. Overijse = Liboton. In 1960 werd er voor het eerst gecrost in Overijse. De erelijst sindsdien wordt vooral gekleurd door Roland Liboton. Hij won de Druivencross maar liefst 16 keer. . Overijse = Liboton In 1960 werd er voor het eerst gecrost in Overijse. De erelijst sindsdien wordt vooral gekleurd door Roland Liboton. Hij won de Druivencross maar liefst 16 keer.

11:19 11 uur 19. Geen WK? Door een corona-uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende is het momenteel niet 100% zeker dat het WK van volgend weekend kan afgewerkt worden. Burgemeester Bart Tommelein kwam er deze ochtend over vertellen in De Zevende Dag. Lees er hieronder alles over. . Geen WK? Door een corona-uitbraak met de Zuid-Afrikaanse variant in Oostende is het momenteel niet 100% zeker dat het WK van volgend weekend kan afgewerkt worden.

Burgemeester Bart Tommelein kwam er deze ochtend over vertellen in De Zevende Dag. Lees er hieronder alles over.

10:43 10 uur 43. Geen Iserbyt. Bijna alle toppers houden vandaag een generale repetitie voor het WK in Oostende. Enkel Eli Iserbyt, die geen klassement meer te verdedigen heeft in de wereldbeker, is er vandaag niet bij in de Moeder aller Crossen. "Eli wil na zijn blessure geen risico's meer nemen met het oog op het WK", klinkt het bij zijn ploeg. . Geen Iserbyt Bijna alle toppers houden vandaag een generale repetitie voor het WK in Oostende. Enkel Eli Iserbyt, die geen klassement meer te verdedigen heeft in de wereldbeker, is er vandaag niet bij in de Moeder aller Crossen.

"Eli wil na zijn blessure geen risico's meer nemen met het oog op het WK", klinkt het bij zijn ploeg.

10:40 10 uur 40. Merlier rekent op Van Aert. De ingekorte Wereldbeker kent vandaag zijn ontknoping in Overijse. Wout van Aert heeft na vier wedstrijden een voorsprong van 15 punten op eeuwige concurrent Mathieu van der Poel. Geeft hij de eindzege glans met een zege in Overijse? Als Van Aert bij de eerste twee eindigt, dan is hij sowieso zeker van zijn derde eindzege in de Wereldbeker, na 2016 en 2017. Als hij daarin slaagt, dan mag Tim Merlier bovendien mee naar het WK in Oostende als 9e Belg. Ontdek hieronder de verschillende scenario's die nog mogelijk zijn. . Merlier rekent op Van Aert De ingekorte Wereldbeker kent vandaag zijn ontknoping in Overijse. Wout van Aert heeft na vier wedstrijden een voorsprong van 15 punten op eeuwige concurrent Mathieu van der Poel. Geeft hij de eindzege glans met een zege in Overijse?

Als Van Aert bij de eerste twee eindigt, dan is hij sowieso zeker van zijn derde eindzege in de Wereldbeker, na 2016 en 2017. Als hij daarin slaagt, dan mag Tim Merlier bovendien mee naar het WK in Oostende als 9e Belg.

Ontdek hieronder de verschillende scenario's die nog mogelijk zijn.