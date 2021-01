Van der Poel voert onemanshow op in Hulst, Van Aert blijft WB-leider

Er staat voorlopig geen maat op Mathieu van der Poel in 2021. In de Wereldbekercross van Hulst reed de wereldkampioen van start tot finish op kop. Wout van Aert versloeg Pidcock in de strijd voor de 2e plek en blijft leider.

Verslag van WB in Hulst bij de mannen

Van der Poel rijdt lange solo, Van Aert wint strijd om plek twee

Ook in zijn derde cross in evenveel dagen zat er nog geen sleet op de benen van Van der Poel. De snelle start was voor Toon Aerts, maar hij vroeg Van der Poel in een strook in de wind om de kop over te nemen. De juiste keuze? De Nederlander nam de kans alleszins met twee handen aan. De wereldkampioen keek eens achterom, zag dat Van Aert te ver zat en begon aan een solo van 9 rondjes. De achtervolgers kregen minuten om de oren. En na meer dan een uur cross liet Van der Poel zijn spierballen rollen aan de finish. Van Aert kwam nooit in de buurt van plaats 1. Na een mislukte fietswissel leek hij zijn ritme een hele tijd kwijt te zijn. Pas na een halve cross kreeg hij uitzicht op zilver. Hij liet Vanthourenhout achter en moest dan enkel nog afrekenen met Pidcock.

De Brit was een taaie klant, maar na een mooi duel trok de Belg aan het langste eind. Van Aert doet zo een goede zaak in het wereldbekerklassement. Hij blijft leider, maar voelt Van der Poel wel naderen. Dat wordt nog spannend in Overijse.

Van der Poel gaat ervandoor in de 2e ronde

Van der Poel: "Misschien wel mijn beste dag dit veldritseizoen"

"Ik had nog nooit drie dagen na elkaar gecrost, dus dat was voor mij ook een vraagteken. Ik had nog wat stramme benen, maar ik voelde tijdens de opwarming al wel dat ik goed hersteld was." "Ik had misschien wel mijn beste dag tot nu toe dit veldritseizoen. En ik had ook een heel goed gevoel op het parcours. Ik had een mooi tempo te pakken en ik vond de goeie lijnen. Het was een leuke middag." "Deze verschillen zeggen niet veel. Vorige week kreeg ik ook bijna 3 minuten aangesmeerd. Veel hangt af van de vorm van de dag." Van der Poel vertrekt nu op stage met oog op het WK. "We weten nog niet naar waar en hoelang. We weten niet hoe het zit met de quarantaineregels voor sporters. Dat zullen we vanavond bekijken."

Van Aert: "Het BK? Er staat deze week thuis van alles te gebeuren"

"Mijn mecanicien stond klaar voor die wissel, maar plots kwam iemand de beweging verstoren", vertelt Van Aert over de bizarre fietswissel. "Ik wou naar mijn fiets grijpen en ineens was hij weg. Ik verloor een paar keer mijn momentum in het begin van de cross. Ik had niet de juiste benen." "Mijn benen draaiden niet zoals ik het wou en ik dacht: misschien ligt het aan de banden. Ik ben dan naar een minder grof profiel gegaan, maar het liep niet veel beter. Als Mathieu zijn beste dag heeft, moet je zelf top zijn om in de buurt te komen. En dat was ik niet. Voor de koers had ik een beter gevoel dan in Baal, maar het zat er niet in." Van Aert is de topfavoriet voor het BK. "Dat klinkt stom, maar ik heb er nog niet over nagedacht. Er staat de komende dagen van alles te gebeuren", lacht de aanstaande vader. "Ik heb mijn adem ingehouden om de kerstperiode door te komen en nu ben ik vooral met thuis bezig. Het BK is al volgende week, maar het lijkt nog veraf voor mij. Ik heb graag controle maar wanneer ik papa zal worden, dat heb ik niet in de hand."

Pidcock: "Als je Van der Poel ziet rijden, weet je dat het een koers wordt voor plek 2"

Iserbyt: "Voelde iets kraken of scheuren in die elleboog"

Rituitslag WB veldrijden Rituitslag WB veldrijden naam resultaat 1 Mathieu van der Poel 1u05'27" 2 Wout van Aert 1'31" 3 Thomas Pidcock 1'49" 4 Michael Vanthourenhout 2'41" 5 Toon Aerts 3'07" 6 Lars van der Haar 3'19" 7 Quinten Hermans 3'32" 8 Laurens Sweeck 3'37" 9 Ryan Kamp 4'12" 10 Corné van Kessel 4'46"

