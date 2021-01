LIVESTREAM: Van Aert neemt het als WB-leider op tegen Pidcock en Van der Poel

Ook Toon Aerts heeft er zin in vandaag. Hij bepaalt het tempo vroeg in de race in Hulst. Achter hem rijdt Michael Vanthourenhout.

15 uur 08. Aerts op 1. Ook Toon Aerts heeft er zin in vandaag. Hij bepaalt het tempo vroeg in de race in Hulst. Achter hem rijdt Michael Vanthourenhout. .

10:33

10 uur 33. Van Aert start als leider. Hulst is de 4e manche in de Wereldbeker dit seizoen. De Vestingscross maakt voor het eerst deel uit van dit regelmatigheidscriterium. Omwille van het coronavirus wordt de Wereldbeker gereden zonder publiek en op een alternatieve locatie. Deze locatie is Perkpolder en niet langer in de binnenstad van Hulst waar de wedstrijd in coronatijden niet voldoende veilig kon georganiseerd worden. Wout van Aert start als leider in het klassement. Hij telt nu 95 punten, 11 meer dan Michael Vanthourenhout. Mathieu van der Poel telt er 70. "Ik wil die leidersplaats verdedigen", sprak Van Aert na de cross in Dendermonde. "Het is een mooie trui en ik ga het volle pond geven in alle crossen die nog op mijn programma staan. Daar horen Hulst en Overijse (de vijfde en laatste Wereldbeker op 24 januari, red.) bij." Van Aert treft in Hulst ook Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Die kwamen ook gisteren aan de start in Gullegem en zullen dus net iets minder fris zijn dan de WB-leider. .