Van Aert kijkt uit naar modder: "Van der Haar zal tot zijn knieën wegzakken"

17:36

17 uur 36. Van Aert kijkt uit naar modderomloop. Lars van der Haar heeft helemaal geen zin in de modderomloop in Dendermonde, maar Wout van Aert wel. "Ik versta Lars wel. Als ik er tot mijn enkels in zak, zal hij tot zijn knieën wegzakken", grapt Van Aert. "De verhalen worden steeds spectaculairder. Ik heb er ondertussen al een beeld van gemaakt, dus ik ga teleurgesteld zijn als het uiteindelijk zal meevallen." .