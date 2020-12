Van Aert is klaar voor een moddergevecht: "Hoop op een duel zonder pech"

13 uur 17. Van Aert: "Ik hoop vooral op een duel zonder pech". Wout van Aert kan als geen ander door de modder zijn weg banen. Wat vindt hij van het parcours na een eerste verkenning? "Ze hebben hier geroeid met de riemen die ze hebben. Het zijn eigenlijk gewoon wat lussen in een veld, maar het wordt een spektakelstuk door de weersomstandigheden." "Het rondje wordt ook met de minuut slechter. Ik doe dit heel graag: een cross op vermogen en het juiste spoor zoeken. Na de vrouwencross zal het nog meer lopen worden. Gelukkig zijn er geen jeugdreeksen geweest en is de schade dus wat minder groot." Wie is eigenlijk de beste loper van het pak? "Ik weet het niet. Ik kan dat wel goed, maar de verschillen zijn niet al te groot tussen alle renners. Aan mijn lopen mag het zeker niet liggen, ik doe het vaak op training. Ik hoop vooral op een duel zonder pech voor de mensen thuis." .

12:39

Door de helse weersomstandigheden in Vlaanderen is het parcours in Dendermonde veranderd in een ware modderpoel. Dat lijkt spek naar de bek van Wout van Aert. 12 uur 39.