Blanka Vas wint spannend duel met tal van plotwissels door vele glijpartijen in Maasmechelen, Brand zeker van Wereldbeker

Blanka Vas heeft voor het eerst gezegevierd dit crossseizoen. De Hongaarse vocht in Maasmechelen een intens modderduel uit met Zoe Bäckstedt en Lucinda Brand. Iedereen maakte wel eens een of meerdere slippers, wereldkampioene Fem van Empel kwam zo niet in het stuk voor. Op het eind spurtte Vas sneller dan Bäckstedt, nummer 3 Brand wint de Wereldbeker.

De regen had het snelle parcours van Maasmechelen in een modderbad omgetoverd. Wereldkampioene Fem van Empel viel na een snelle start door pech en een paar foutjes vroeg in de race terug. Ze zou nooit meer in het stuk voorkomen.



Een ideale situatie voor Lucinda Brand, want zij zag haar laatste concurrente voor de eindzege in de Wereldbeker wegvallen. Na 2021 en 2022 is ze voor de derde keer eindwinnaar.

Voor de dagzege leek ze niet in aanmerking te komen, want Brand hing bijna een hele cross aan de rekker. Maar dankzij haar taaiheid kwam ze keer op keer terug, zelfs nog met de finish in zicht.



We kregen uiteindelijk niet de gebruikelijke Nederlandse strijd, maar eentje tussen twee piepjonge buitenlanders. Kata Blanka Vas leek haar pijlsnelle openingsfase te moeten bekopen, want Zoe Backstedt nam halverwege machtig over.



Maar waar Backstedt tot twee keer toe op de cruciale schuine kant onderuit ging, bleef Vas daar wel foutloos. Een ultieme jump van de 20-jarige Britse, gepiloteerd door een stuiptrekking van Brand, werd ternauwernood door Vas afgeslagen.

Zo viert de Hongaarse haar eerste zege van het seizoen, na de Druivencross van Overijse in 2021 haar tweede WB-zege ooit.