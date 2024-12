LIVE (13.40 uur): Krijgen we in het Nederlandse Hulst opnieuw een duel tussen Brand en Alvarado?

Alvarado triomfeerde in Namen

Voor de derde keer in evenveel Wereldbeker-crossen (die in Cabras werd afgelast) kregen we vorige week een nieuwe winnares. Van Empel won in Antwerpen, Brand in Dublin en Alvarado toonde zich de sterkste in Namen.



Ze hield er Brand af, maar de Nederlandse kampioene deed wel een goeie zaak voor het klassement. Puck Pieterse was bij haar eerste cross van het seizoen meteen goed voor een podiumplek, zij werd derde.