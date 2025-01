LIVE WB Hoogerheide: Lucinda Brand leidt soeverein, foutjes remmen Pieterse en Van Empel weer af

Andermaal aantrekkelijk deelnemersveld in Hoogerheide

Met een derde plaats in Maasmechelen stelde Lucinda Brand gisteren haar eindwinst in de Wereldbeker al veilig. De dagzege in de modderpoel ging verrassend naar de Hongaarse Blanka Vas.



Krijgen we vandaag evenveel spektakel te zien? Met naast Brand en Vas ook nog onder meer Van Empel, Pieterse, Vos, Alvarado, Riberolle, Cant en Bäckstedt oogt het deelnemersveld alvast even aantrekkelijk voor de laatste WK-test.