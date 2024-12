Van Empel maakt er onewomanshow van in Gavere, Brand fluit leeggereden Pieterse nog terug

do 26 december 2024 14:32

WB Gavere (vrouwen) Wereldbeker veldrijden (vrouwen) 5 rondes 13:40 Gavere Fem Van Empel einde 0 1 2 3 4 5

Het modderfeest in Gavere is een prooi geworden voor wereldkampioene Fem van Empel. Puck Pieterse kon haar landgenote in de beginfase nog weerwerk bieden, maar ze blies daarbij haar motor op en viel in het einde nog terug naar de derde plaats, na WB-leidster Lucinda Brand.

Naar eigen zeggen was het rustweekend door een gehavende knie de juiste beslissing geweest en Fem van Empel liet vrijwel meteen zien dat haar gevoel helemaal juist zat. Lucinda Brand moest na enkele foutjes snel de rol lossen, Puck Pieterse klampte in de openingsronde wel aan. De winnares van vorig jaar kon haar technische bagage geregeld aanspreken, maar was in het vele loopwerk duidelijk minder sterk dan Van Empel. Bij elke looppassage maakte een frisse Van Empel indruk. Pieterse haakte door haar achilleshiel in de tweede ronde af en kwam – ook na een alles-of-nietspoging – niet meer terug. Meer nog: Pieterse had zich wat vergaloppeerd en werd in twee tijden nog opgepeuzeld door Brand, die dit seizoen nog niet naast het podium is gevallen en een prima zaak doet in de Wereldbeker. Die podiumschermutselingen gebeurden allemaal op ruime afstand van een oppermachtige en foutloze Van Empel.

Winnares Van Empel: "Heb mijn adem goed kunnen verdelen"

"Dit doet heel veel deugd. Ik heb de voorbije dagen niet heel veel kunnen doen, maar ik ben superblij met deze zege op dit mooie parcours", lachte de winnares. "Ik vertrouwde op mijn vorm van de laatste weken en daar was niets mis mee. Er was dus geen reden tot paniek. Mijn kniepijn was nog niet helemaal weg, maar het was goed genoeg om te starten. En hopelijk herstelt mijn knie nu volledig." Van Empel domineerde in het loopwerk. "Ja, maar je moet vooral je adem goed kunnen verdelen. Ik heb mijn ding gedaan en dat was voldoende."

"Fem was heel sterk", bekende Lucinda Brand, "maar er waren veel schoonheidsfoutjes bij mij. Dat heeft zeker te maken met frisheid, maar ik kies er zelf voor om alles te rijden." Brand reed al 18 crossen en stond ook 18 keer op het podium. "Dat is mooi, maar ik win als topsporter ook graag, hé. "

"Ik ben toch wel tevreden", besloot Puck Pieterse. "Dit was mijn beste start van het seizoen en ik zat er meteen goed in." "Ik ben blij dat ik met Lucinda kon strijden voor de 2e plek. Zij was sterk in het lopen. Normaal kan ik dat ook, maar het is een voordeel als je naar iemand kan toelopen."

Uitslag WB Gavere ranking naam resultaat 1 Fem Van Empel 52'24" 2 Lucinda Brand op 37" 3 Puck Pieterse 46" 4 Blanka Vas 1'36" 5 Zoe Backstedt 2'06" 6 Inge van der Heijden 2'18" 7 Marion Norbert Riberolle 2'30" 8 Manon Bakker 2'56" 9 Marie Schreiber 3'25" 10 Denise Betsema 3'35" meer tonen