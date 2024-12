"Overbelasting vermijden": Ceylin Alvarado schrapt Gavere van haar programma

Geen Ceylin Alvarado

Zoek donderdag in Gavere niet naar Ceylin Alvarado. De voormalige wereldkampioene won de voorbije dagen in Zonhoven en Mol, maar de nummer 3 in de Wereldbeker past voor de cross op tweede kerstdag.



Alvarado, leider in de Superprestige, heeft haar kalender aangepast om "overbelasting te vermijden en om fris te blijven in de cruciale maand januari".



Blijven wel op haar planning staan: Besançon (zondag), Diegem (maandag), Gullegem (volgende week zaterdag) en Dendermonde (volgende week zondag).