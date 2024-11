Vermoeide Ceylin Alvarado slaat Wereldbeker in Dublin over

Geen Alvarado

Na een geweldige start van het cross-seizoen gaat Ceylin Alvarado eventjes op de rem gaan staan.



De Nederlandse was nochtans voorzien voor de Wereldbeker in Dublin. "Maar Ceylin is vermoeid door ziekte afgelopen week na een intense crossperiode", meldt haar team Fenix-Deceuninck.



"Daarom heeft ons medisch team beslist om Ceylin dit weekend uit competitie te houden. Haar focus ligt nu op herstel en duurtrainingen op de ploegstage in Spanje."



Op 15 december zal Alvarado haar terugkeer in het veld maken in de Wereldbeker-cross van Namen.