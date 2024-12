LIVESTREAM: Lucinda Brand daagt wereldkampioene Fem van Empel flink uit in Dublin

2 op 2 voor Fem van Empel?

Topfavoriete op de Sport Ireland Campus vanmiddag is Fem van Empel. De wereldkampioene won vorig weekend de opener in Antwerpen.



Twee jaar geleden was Van Empel de sterkste in de eerste editie van de WB-manche in Dublin. Vorig jaar reed ze niet mee en won Lucinda Brand, de nummer 2 in het prille Wereldbekerklassement.