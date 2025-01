Vrouwencross in Dendermonde (LIVESTREAM om 13.30 uur): modderduel tussen Van Empel en Pieterse?

Vorig seizoen

Ceylin Alvarado zette vorige winter haar tanden in de Wereldbeker-cross van Dendermonde. Kleine kanttekening: Dendermonde was toen half november geprogrammeerd. Zonder Fem van Empel en Puck Pieterse.



Alvarado verkeerde in bloedvorm, had daags voordien gewonnen in Niel en haalde het in Dendermonde met een ruime bonus voor Lucinda Brand, die toen haar rentree vierde na een schouderoperatie. Piepkuiken Backstedt legde beslag op plek 3.