LIVE: Van Empel is los in Besançon, Vos maakt indruk bij rentree in het veld

Lucinda Brand heeft nog geen podium van de Wereldbeker gemist dit seizoen. Ze won de manche in Dublin, werd 2e in Antwerpen, Namen, Huls en Gavere en moest alleen in Zonhoven vrede nemen met plek 3. Het levert haar de leidersplek op in de Wereldbeker. Kan ze ook in Besançon meestrijden voor de podiumplaatsen?