WB Besançon: doet Marianne Vos meteen mee om de zege bij haar crosscomeback na 2 jaar?

Hoe goed is Marianne Vos al?

Geen Puck Pieterse in Besançon, maar Nederland heeft met Marianne Vos een meer dan waardige vervanger "opgetrommeld". Vorige winter liet de achtvoudige wereldkampioene het veldrijden nog aan zich voorbijgaan, maar nu is ze er opnieuw bij. Mét ambitie, vooral dan richting het WK in Liévin.



"Marianne doet niets zonder overwinningen te ambiëren", zegt ploegleider Jan Boven bij Wielerflits.