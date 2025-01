LIVE: Fem van Empel leidt de dans in gesloten koers, Belgisch kampioene mist start volledig

Zieke Pieterse start niet

Vorig weekend kroonde ze zich nog tot Nederlands kampioene. "Maar Puck liep toen een verkoudheid op en ze is daar nog niet volledig van hersteld", laat haar team Fenix-Deceuninck weten.



Geen Pieterse dus in Benidorm. Maar met Van Empel, Wereldbeker-leidster Brand en Alvarado kunnen we toch nog voldoende strijd verwachten in het populaire Spaanse badplekje.