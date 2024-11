Het perfecte weekend: Fem van Empel opent debatten in Wereldbeker met straffe solo in Antwerpen

Fem van Empel is weer alomtegenwoordig in de cross. De wereldkampioene liet ook in de eerste Wereldbekerwedstrijd alles en iedereen achter. Ze begon in ronde 2 aan haar demonstratie in Antwerpen, goed voor het perfecte weekend. Brand en Schreiber mochten mee op het podium na 6 rondjes zandklieven.