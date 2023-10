WB Waterloo (vrouwen) om 19.40 uur: ontdek samen met Puck Pieterse het modderige parcours

clock 15:05 15 uur 05. Misschien dat de modder vandaag er beter berijdbaar zal bij liggen. Puck Pieterse. Misschien dat de modder vandaag er beter berijdbaar zal bij liggen. Puck Pieterse

clock 15:04 15 uur 04. Gelukkig heb ik vorige week al in de modder kunnen oefenen in Mont-Saint-Anne. Puck Pieterse, die vorige week in Canada de WB mountainbike won.

clock 14:57 14 uur 57. Puck Pieterse deed gisteren een verkenning, ontdek hier samen met de vicewereldkampioene het parcours:.

clock 14:56 Modder op de trappen. 14 uur 56. Modder op de trappen

clock 14:54 14 uur 54. Modder. Het regent al enkele dagen in Waterloo en dat doet toch iets met het parcours. "Donderdag is het slechte weer hier losgebroken", vertelde Sven Nys gisteren vanuit de VS. Hier en daar ligt er een vettige laag op het parcours. "Een loopcross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden", belooft Nys. . Modder Het regent al enkele dagen in Waterloo en dat doet toch iets met het parcours. "Donderdag is het slechte weer hier losgebroken", vertelde Sven Nys gisteren vanuit de VS.



Hier en daar ligt er een vettige laag op het parcours. "Een loopcross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden", belooft Nys.